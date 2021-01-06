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Политика
Орган проверки неподкупности РМ проанализирует информацию бывшего главного прокурора антикоррупции Виорела Мораря
06.01.2021

Национальный орган проверки неподкупности Молдовы проанализирует информацию бывшего главного прокурора антикоррупции Виорела Мораря на предмет возможных финансово-экономических связей супруги Александра Стояногло, генерального прокурора Молдовы, с банкиром Вячеславом Платоном.

По версии Мораря, тёзка супруги Стояногло стала бенефициаром некоторых активов Платона, что якобы является платой банкира за освобождение из тюрячки.

Если это подстава - то для её лепки приложены титанические усилия и затрачены внушительные ресурсы, которыми и за пределами республики обладает далеко не каждый десятый. Если нет - то очевиднейший залёт. Но если всё же вариант номер один, то Виорел Морарь просто самолично влез в петлю и деятельно на своей шее её затягивает, попутно выбивая из-под себя табуретку.

На днях генпрокурор заявил об оказываемом на его ведомство политическом давлении (https://t.me/romania_ru/19185). Правые, обиженные, что прокуратура не их ручной пёс, вместо того, чтобы осудить, в принципе, такое, пошли рассуждать на тему, что всё не так, это другое, вы не понимаете и вообще всё не так однозначно.

Следим за развитием событий.

@Telegram GK


 
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