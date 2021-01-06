Орган проверки неподкупности РМ проанализирует информацию бывшего главного прокурора антикоррупции Виорела Мораря

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Политика
Национальный орган проверки неподкупности Молдовы проанализирует информацию бывшего главного прокурора антикоррупции Виорела Мораря на предмет возможных финансово-экономических связей супруги Александра Стояногло, генерального прокурора Молдовы, с банкиром Вячеславом Платоном.
По версии Мораря, тёзка супруги Стояногло стала бенефициаром некоторых активов Платона, что якобы является платой банкира за освобождение из тюрячки.
Если это подстава - то для её лепки приложены титанические усилия и затрачены внушительные ресурсы, которыми и за пределами республики обладает далеко не каждый десятый. Если нет - то очевиднейший залёт. Но если всё же вариант номер один, то Виорел Морарь просто самолично влез в петлю и деятельно на своей шее её затягивает, попутно выбивая из-под себя табуретку.
На днях генпрокурор заявил об оказываемом на его ведомство политическом давлении (https://t.me/romania_ru/19185). Правые, обиженные, что прокуратура не их ручной пёс, вместо того, чтобы осудить, в принципе, такое, пошли рассуждать на тему, что всё не так, это другое, вы не понимаете и вообще всё не так однозначно.
Следим за развитием событий.
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