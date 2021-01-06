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Тоталитарный рэп или реквием Майи Санду по СМИ и Телеграму
06.01.2021

Майя Санду решила устроить охоту на ведьм.

Президент запросила в Службе информации и безопасности информацию о владельцах новостных порталов и телеграмм-каналов.

– Это не лично Санду необходимо. Это Госдеп начинает операцию по "принуждению к порядку несогласных с его (Госдепа) волей". А Санду (и СИБ РМ, учитывая, что он подчиняется Санду) - это инструменты для получения необходимой информации, - считает автор тг-канала «Антимайдан 2.0 (молдавская версия)».

Так что, коллеги, скоро перейдем на ночную расклейку стенгазет по городам и весям нашей необъятной Родины.

Подготовил Михаил Генчу


 
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