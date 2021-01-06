Тоталитарный рэп или реквием Майи Санду по СМИ и Телеграму

|
|
...
|
Главная
Майя Санду решила устроить охоту на ведьм.
Президент запросила в Службе информации и безопасности информацию о владельцах новостных порталов и телеграмм-каналов.
– Это не лично Санду необходимо. Это Госдеп начинает операцию по "принуждению к порядку несогласных с его (Госдепа) волей". А Санду (и СИБ РМ, учитывая, что он подчиняется Санду) - это инструменты для получения необходимой информации, - считает автор тг-канала «Антимайдан 2.0 (молдавская версия)».
Так что, коллеги, скоро перейдем на ночную расклейку стенгазет по городам и весям нашей необъятной Родины.
Подготовил Михаил Генчу
Рекомендуем
Обсуждение новости
|