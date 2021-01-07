В старушку-Европу по старым правилам, как минимум, еще год

Минимум еще год граждане РМ могут въезжать в ЕС по прежним правилам.

Дело в том, что обязательную регистрацию для граждан с возможностью безвизового въезда в Евросоюз, перенесли на 2022 год, отмечено на сайте системы авторизации и информации путешествий (ETIAS).

Новая норма должна была вступить в силу с начала 2021 года, но, как сказал поэт, «что-то ему помешало».

ETIAS – «Система авторизации въезда в Европу» (European Travel Information and Authorization System) – автоматизированная электронная система отслеживает и разрешает въезд в Шенгенскую зону приезжающим из тех стран, для граждан которых не требуется виза для въезда в Шенгенскую зону.

Регистрация в ETIAS для поездки в ЕС будет возможна в онлайн-режиме, а стоимость составит 7 евро. Граждане до 18 и старше 70 лет будут регистрироваться бесплатно. Разрешение будет выдаваться сроком на три года, если дата истечения заграничного паспорта будет меньше чем через три года – до даты истечения документа.

Виза ETIAS не дает никаких дополнительных преимуществ к безвизовому режиму, можно будет находиться в странах Шенгенской зоны до 90 дней в течение 180 дней, пишет сатй телеканала ТВ 8.

Подготовил Михаил Генчу