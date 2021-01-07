"Безосновательные высказывания": Руксанда Главан ответила на критику президента...

Представитель парламентской платформы "За Молдову" Руксанда Главан встала на защиту Минздрава. Она считает безосновательной критику со стороны президента Майи Санду, которая заявила, что профильное министерство предпринимает недостаточно мер для начала масштабной вакцинации против коронавируса.

"Это безосновательные высказывания. В стране фактически идёт вакцинация против гриппа, есть возможности, человеческие ресурсы и логистика для начала новой кампании по вакцинации", - считает Руксанда Главан.

В то же время Главан сослалась на письмо в адрес руководства страны с просьбой предпринять меры для начала вакцинации против ковида в самое ближайшее время: "Мы присоединяемся к требованиям, изложенным в письме, подписанном 200 медработниками, и рассчитываем, что план мероприятий будет представлен в самое ближайшее время. Необходим четкий график, учитывающий все интересы, а также подтверждение того, что приобретается необходимое количество прививок".

В свою очередь, Главан обвинила Санду в том, что со своей стороны глава государства ничего не сделала для того, чтобы Молдова получила вакцину от ковида. Генеральный секретарь администрации президента Андрей Спыну сообщил Publika TV, что комментарий на этот счет будет дан позже.

Ранее президент заявила, что Молдова уже могла бы получить прививки от ковида, если бы Минздрав подготовил для этого законодательную базу. В то же время бывший министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну ранее заявляла, что вакцины Pfizer-BioNTech и Moderna могут не попасть в Молдову из-за отсутствия в нашей стране условий для их перевозки и хранения.

Между тем готовность предоставить нашей стране 200 тысяч доз вакцины против коронавируса выразила Румынии. Об этом во время недавнего официального визита заявил президент Клаус Йоханнис.