Платон считает, что Морарь стремится обелить себя и выполняет заказ Плахотнюка

Вячеслав Платон обрушился с обвинениями на Виорела Мораря.

Претензии в адрес бывшего руководителя Антикорруционной прокуратуры касаются попыток Мораря дискредитировать генерального прокурора Александра Стояногло.

По словам Платона, после того, как Морарь заявил, что жена прокурора является бенефициаром некоторых украинских компаний, в которых является акционером, – он запросил необходимую информацию. В результате, говорит Платон, выяснилось, что день назад в одном нотариальном офисе в Киеве в реестрах компаний были внесены некоторые изменения, таким образом, чтобы конечным бенефициаром этих компаний стала жена Стояногло.

Платон заявил в ходе пресс-конференции в IPN, что узнал из заявлений Мораря – якобы нотариусом из Киева была зарегистрирована жена генерального прокурора. Но эти компании, по словам бывшего заключенного, не вели никакой деятельности с момента создания, и только четыре года назад были акционерами одного коммерческого банка из Молдовы. Он также утверждает, что эти компании были лишены акций, находятся в состоянии предварительного банкротства и должны были быть ликвидированы.

Платон заявил, что обратился к компетентным органам Украины с ходатайством о возбуждении уголовного дела и привлечении к ответственности лиц, которые без его согласия внесли эти изменения в реестр компаний. По его мнению, заказчики этих беззаконий - из Молдовы, и единственной их целью является дискредитация генерального прокурора, чтобы помешать ему расследовать кражу миллиарда.

– Единственными заинтересованными лицами в этом деле являются Плахотнюк и Морарь, но не без прикрытия политических сил, которые вскоре проявятся, и мы увидим, кто настоящие заказчики и через кого Плахотнюк и Морарь пытаются спасти себя, - сказал Платон.

Он утверждает, что такие изменения в иностранных реестрах компаний могут быть сделаны очень легко, и на Украине часто это происходит, в том числе и для захвата компаний.

– Для всех людей становится ясно, в какой агонии сегодня находится Плахотнюк и Морарь, которые прибегают к таким грязным действиям, которые очень легко будет расследовать, - отметил Платон.

Он добавил, что на следующем заседании по делу об обвинении Мораря в качестве потерпевшей стороны он, Платон, потребует изоляции Мораря, действия которого, по мнению бизнесмена, являются давлением на него.

Адвокат Александр Боднарюк заявил, что изменения в реестре компаний были внесены на днях, и сразу же Морарь организовал пресс-конференцию. По словам юриста, Морарь выдал себя, так как он знал об этих изменениях, были ли они уже сделаны или только предстояло сделать. Боднарюк сказал, что целью этих действий является дискредитация генерального прокурора и уклонение от уголовной ответственности за все беззакония, которые он совершил, когда Влад Плахотнюк находился у власти. Юрист добавил, что эти действия являются давлением на стороны дела, в котором фигурирует Морарь.

Подготовил Михаил Генчу