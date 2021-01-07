Морозы до минус 10 и снег: Стало известно, что в Молдову идет резкое похолодание

По прогнозам синоптиков, похолодание будет кратковременным. Начало января в Молдове выдалось почти весенним - в среду, например, было до 10 градусов тепла на солнце (в тенечке - около 6) днем. Старожилы такого не припомнят. Более того, всерьез заговорили о том, что морозов в этом году в Молдове уже не будет.

Но - не тут-то было. Погода начнет портиться уже с 7 января - ожидается дождь (правда, будет тепло - около 7 градусов выше нуля). А вот с 8 января похолодание будет просто стремительным - до 0 градусов в воскресенье, 10 января.

Следующая неделя будет морозной днем (от 0 до 3 градусов ниже нуля) и весьма холодной ночью (в ночь на среду до 10 градусов мороза).

Нас спрашивают будет ли снег (нормальный, а не вот это все с дождем). Рассказываем: понедельник, среда и четверг на следующей неделе - в эти дни осадки в виде снега весьма вероятны.

Но со следующих выходных снова потеплеет до 5-7 градусов тепла днем, "зимняя весна" снова вернется в Молдову.

Лидия ТКАЧ