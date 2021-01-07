Гробовое молчание: Почему молдавские прозападные "эксперты" молчат по поводу жарких событий в Вашингтоне

На этот час вы не найдете хоть одного слова, хоть маленького комментария относительно вчерашних событий в Вашингтоне...

В Молдове создалась целая группа "экспертов", которые кочуют из телеканала в телеканал, обучая молдавских граждан основам демократии, нещадно критикуя одну из партий и одного из бывших президентов. А также комментируют жаркие события в постсоветских республиках и особенно в России.

Все утро пытаюсь найти хоть одно слово, хоть маленький комментарий относительно вчерашних событий в Вашингтоне... Честно говоря, ничего не нашел пока.

Смотрю традиционно активные Фейсбук аккаунты депутатов правых партий, в особенности коллег из пропрезидентской партии ПДС (PAS). Тоже гробовое молчание.

Странно. Не правда ли. Поэтому, чтобы облегчить хоть как-то неловкую ситуацию для проводников истины в Молдове, даю очень простой совет - экс-президент Обама опубликовал неплохой пост в Фейсбуке, набравший более миллиона лайков. Найдите его и нажмите поделится.

И можете добавить комментарий перед тем как поделится, что-то типа "Америка справится со своей демократией".

И действительно справится. А вот мы в Молдове, не уверен. С таким политическим классом и неправительственным сектором.

Автор: Гайк ВАРТАНЯН.