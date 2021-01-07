Не заметили Майю Санду, и Игоря Додона на рождественской службе в кафедральном соборе

Не заметили ни Майи Санду, ни Игоря Додона на рождественской службе в кафедральном соборе в Кишиневе. Светскость позиции Санду известна, она не религиозна, по крайней мере, даже если наоборот, то напоказ свою веру не выставляет.

Однако и православнейший Игорь Додон тоже как-то не отметился высоким присутствием в обители, ограничившись лишь поздравлением верующих в социальных сетях.

Может всё дело в том, что ещё есть ограничения. Хотя святые отцы про маски, например, позабыли. А может в том, что пиар уже не такой уж эффективный. В любом случае, лучше всех Рождество по старому стилю отметили в Вашингтоне.

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