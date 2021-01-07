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“Возможно в следующем году мы проведем праздники вместе с нашими близкими”.
07.01.2021

Президент Молдовы Майя Санду поздравила граждан республики с Рождеством. Она назвала его праздником единения. 

“Дорогие друзья, многие из нас отмечают в эти дни Рождество – Рождение Иисуса Христа, праздник единения, праздник семьи. (…)

Прекрасные воспоминания вселяют в нас надежду и уверенность в том, что в следующем году мы проведем праздники вместе с нашими близкими. Предвкушение праздника Рождества Христова живет в сердце каждого христианина, но все мы несем большую ответственность – заботу о ближних”, – сказала президент.

Она призвала проявить повышенное внимание к пожилых людям и заботиться об их здоровье. Носить маску, избегать людных мест, ограничивать свое присутствие в общественных закрытых помещениях, при симптомах заболевания – изолироваться от окружающих.

“Мы надеемся, что в новом году преодолеем наши проблемы, выйдем из кризиса полные мотивации, сильнее и чище – и воплотим наши мечты в жизнь”, – завершила выступление Санду.

В Молдове 25 декабря декабря Рождество вместе с католиками и протестантами отмечают православные христиане, придерживающиеся григорианской календарной системы. А 7 января — те православные церкви, которые следуют юлианскому календарю.


 
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