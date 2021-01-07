Остался только один год свободного въезда молдаван в ЕС: Европейские ужесточения отложили из-за пандемии

Европейский союз отложил обязательную регистрацию для граждан Молдовы в Европейской системе авторизации и информации путешествий - ETIAS. С 1 января 2021 года при путешествии или транзите через любую страну ЕС необходимо было заранее зарегистрироваться с новой системе.

Но тут мир захватил коронавирус и резко сократилось количество путешествий и транзитов через Европу. Потому решено было отложить с 2021 года на 2022 год грандиозный проект по сбору информации о тех, кто может ездить в Европу без виз.

EITAS опубликовал информацию об отсрочке на сайте - можете ознакомиться.

ETIAS предупреждает, что с 1 января 2022 года первые три года разрешение будут проверять авиационные и морские перевозчики при посадке. А потом будут проверять и пассажиров автобусные компании. Нет регистрации в базе ETIAS — никуда не едешь, даже за самый дорогой билет.

Цель этой регистрации — собрать информацию о путешественниках, которым не нужно получать визу для поездки в Евросоюз. Также благодаря этой системе в страны Шенгенской зоны будет ограничен въезд людей, которые могут угрожать безопасности стран ЕС.

Кстати, регистрация в ETIAS бесплатна не для всех. Это будет стоить € 7 для граждан в возрасте от 18 до 70 лет. До 18 лет, и пожилым людям за 70, бесплатно.

Регистрация ETIAS будет действовать в течение трех лет или до даты истечения срока действия паспорта. Работать она будет, как виза — она позволит находиться в странах Шенгенской зоны до 90 дней в течение 180 дней.

Гражданам стран ЕС, например, Румынии, Болгарии, Польши ( и какими еще паспортами ЕС владеют наши молдаване?), не нужно будет оформлять такую визу.