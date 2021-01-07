New York Times и ряд других серьезных изданий в США пишут, что Байден возвращает в государственную обойму Викторию Нуланд на должность Under Secretary of State.

Что это за должность? Заместитель государственного секретаря - это должность, используемая старшими должностными лицами Государственного департамента Соединенных Штатов, которые стоят выше помощников секретарей и ниже заместителей секретарей.

Проще говоря, это человек номер 3 в американском МИДе. Скорее всего, в отношениях со странами СНГ – это будет человек номер 1.

В Молдове Нуланд безусловно ассоциируется с украинскими событиями 2014 года, а также с небезызвестным персонажем молдавской политики.

@Telegram BP