7 Января 2021
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Знаменитости
"Чтоб по девкам не бегал": Пресняков-старший взялся за буйного Ширвиндта
07.01.2021

Владимир Пресняков – старший не только талантливый музыкант, но и прекрасный педагог, который воспитал не одно поколение российского шоу-бизнеса. Например, в свое время он помог справиться с буйным нравом Михаила Ширвиндта.

Именитый актер обратился к другу за помощью, потому что не мог понять, как повлиять на сына. Молодой человек столкнулся с юношескими проблемами и начал вести себя довольно странно – "словил" звездную болезнь.

Владимир Пресняков – старший тогда гастролировал в компании Юрия Маликова, поэтому решил, что молодому Ширвиндту будет полезно поработать с ним. Он определил парня как рабочего сцены и не делал поблажек, несмотря на принадлежность к известной фамилии.

По словам музыканта, он хотел, чтобы сын актера познал все тяготы работы и научился ценить труд. "У Миши начались юношеские закидоны, его направили к нам, чтобы по девкам не бегал", – рассказал Владимир Пресняков – старший.

Михаил Ширвиндт наравне со всеми таскал тяжелые ящики с оборудованием, а после концертов помогал убирать аппаратуру. Как оказалось, воспитательные меры возымели эффект. После возвращения с гастролей сын актера взялся за голову и занялся собственными проектами. Он до сих пор благодарит отца и Владимира Преснякова за то, что показали ему путь в жизни.


 
Количество просмотров:
134
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2021 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.