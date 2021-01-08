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Общество
Собираетесь на Украину? Ох, как много вам там нельзя!
08.01.2021

С 8 по 24 января на Украине объявлен жесткий карантин. Цель карантина – предотвратить распространение коронавируса.

Запрещено посещать учебные заведения, кроме детсадов и специальных учреждений, работа кафе, баров, ресторанов, кроме выноса доставки заказов, работа кинотеатров, театров и других культурных учреждений, развлекательных заведений, торговых центров, кроме продуктовых магазинов и аптек в них, фитнес-залов, бассейнов, продовольственных и непродовольственных рынков, рождественских ярмарок. Запрещено проводить любые массовые мероприятия.

Действие общегосударственного карантина с ограничениями «оранжевой» зоны продлено на Украине до 28 февраля 2021 года.

Подготовил Михаил Генчу


 
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