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Экономика
Держателей банковских вкладов обязали платить налог
08.01.2021

С 1 января 2021 года в Молдове держатели банковских вкладов платят налог в размере 3% от процентных начислений по депозитам. Это стало возможным благодаря изменениям Налогового кодекса. 

Удерживать этот налог будет непосредственно банк, в котором размещен вклад. Новый налог будет выплачиваться с процентов, которые будут начислены после 1 января 2021 г.. 

Напомним, правительство предложило внедрить с нового года налог в размере 3% с процентов, начисляемых по банковским вкладам и некоторым ценным бумагам вроде облигаций в ноябре 2020 года. 16 декабря депутаты парламента утвердили во втором, окончательном чтении налогово-бюджетную политику на 2021 год, включая и пункт о налоге с вкладов.


 
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