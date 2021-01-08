Держателей банковских вкладов обязали платить налог

С 1 января 2021 года в Молдове держатели банковских вкладов платят налог в размере 3% от процентных начислений по депозитам. Это стало возможным благодаря изменениям Налогового кодекса.

Удерживать этот налог будет непосредственно банк, в котором размещен вклад. Новый налог будет выплачиваться с процентов, которые будут начислены после 1 января 2021 г..

Напомним, правительство предложило внедрить с нового года налог в размере 3% с процентов, начисляемых по банковским вкладам и некоторым ценным бумагам вроде облигаций в ноябре 2020 года. 16 декабря депутаты парламента утвердили во втором, окончательном чтении налогово-бюджетную политику на 2021 год, включая и пункт о налоге с вкладов.