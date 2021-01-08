Стало известно имя агента ФБР, приезжавшего в Кишинев документировать "Ландромат"

В эфире передачи на телеканале Jurnal TV транслировалась запись разговора между бизнесменом Вячеславом Платоном, который контролировал основной банк, участвовавший в «Ландромате», и его деловым партнером Эммануилом Гриншпуном. По данным журналистов телеканала, разговор состоялся в конце марта 2015 года. Тогда бизнесмен Эммануил Гриншпун предупредил Платона, что американские специалисты приехали в Кишинев, чтобы расследовать его причастность к российскому "Ландромату", пишет Мold-street.com.

«Послушай, это объективная информация. Я хочу, чтобы ты не воспринимал то, что я сейчас скажу в контексте нашего конфликта. С 16 по 19 марта (2015 г.) американцы были в Молдове. Это были представители ФБР, Министерства юстиции и Казначейства США. У меня есть список, я не помню всех имен.

Итак, с 16 по 19-е в СИБ были официальный представитель ЦРУ в Молдове, офицер ЦРУ в Румынии, представитель Минфина США Дебора Провот, сотрудники Министерства юстиции США, агент США по надзору International Corrupt Unit, специальный агент ФБР Джефф Пфайфер. Они приезжали для разработки совместного плана действий по выявлению и блокированию финансовых потоков из Российской Федерации через Молдову. В их задачу входила координация действий по идентификации граждан Молдовы и России. Приоритетом были российские банки", - сказал Гриншпун Платону по телефону.

Mold-street.com идентифицировал одного из американских экспертов, который, согласно записи, переданной Jurnal TV, находился в Кишиневе в марте 2015 года, когда только начиналось расследование по делу о банковском мошенничестве. Это специальный агент ФБР Джефф Пфайфер. У него есть аккаунт в LinkedIn, и его имя появлялось в нескольких статьях в прессе, а также в журналистских расследованиях. В июле 2020 года имя Джеффа Пфайфера упоминается в большом журналистском расследовании в составе группы из 13 агентов ФБР, которые участвовали в расследованиях для правительства США на территории Бразилии.

Это знаменитая операция Lava Jato (Прачечная), уголовное расследование в Бразилии, которое началось в марте 2014 года и считается крупнейшим расследованием по фактам коррупции в истории страны. Выяснилось, что десятки компаний, в первую очередь строительная группа Odebrecht, давали взятки политикам и чиновникам в обмен на многомиллиардные контракты с государственным нефтяным гигантом Petrobras. Деятельность ФБР в Бразилии тогда вызвала много критики среди юристов и прессы, которые отмечали, что Соединенные Штаты ведут себя как «мировой полицейский».