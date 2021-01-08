Внимание работающих пенсионеров Молдовы: Как правильно подать заявление на перерасчет пенсии

Гражданам, уже подавшим заявление онлайн, рекомендуется периодически проверять статус заявки на электронной странице.

По данным на 6 января, Национальной кассой социального страхования было зарегистрировано 10346 заявлений о пересмотре пенсии. 4286 из них были поданы онлайн через „e-Cerere Reexaminare pensie” на сайте cnas.md.

НКСС обращает внимание граждан на то, что онлайн-заявление будет принято, если: будут верно заполнены все графы и отмечены все пункты; заявитель является бенефициаром пенсии по возрасту; будет подтверждён необходимый трудовой стаж для пересмотра после установления права на пенсию; не было подано заявление о пересмотре на бумажном носителе; не было подано заявление о пересмотре через „e-Cerere”; пенсия по возрасту заявителя ранее уже не была пересмотрена.

Необходимо ввести IDNP бенефициара в указанной графе.

Гражданам, уже подавшим заявление онлайн, рекомендуется периодически проверять статус заявки на электронной странице, где она была зарегистрирована. Для этого необходимо ввести IDNP бенефициара в указанной графе, а ниже – проверочный код с картинки. После – нажать кнопку “Проверить статус”. На экране появится один из возможных вариантов: “Ваше заявление было принято”, “Ваше заявление рассматривается”, “Было принято решение о пересмотре вашей пенсии”.

Напоминаем, с 1 января 2021 года принимаются заявления о пересмотре пенсии тех, кто установил право её получения после 1 января 1999 года и кто проработал после этого от 7 до 10 лет.