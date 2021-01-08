После новогодних каникул молдаване решили ринуться в Буковель, а там сегодня все закрылось - ковидный локдаун

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Украина с 8 по 24 янаря в полной изоляции из-за эпидемии коронавируса. Имейте ввиду перед поездкой в соседнюю Украину: с 8 по 24 января 2021 года включительно у соседей объявлен жесткий карантин. Его ввели, чтобы предотвратить распространение коронавирусной болезни после новогодних праздников.
Что запрещено во время локдауна:
Кроме того, Кабинет министров продлил действие общегосударственного карантина с ограничениями «оранжевой» зоны до 28 февраля 2021 года. Важно! Молдова для Украины до сих пор в красной зоне: при въезде необходим либо тест, либо карантин.
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