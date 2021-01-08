Андриан Канду передал привет кому-то...

Есть ощущение, что Андриан Канду, депутат молдавского парламента и бизнес-партнер Влада Плахотнюка, передал через оценку событий в Вашингтоне привет кому-то:

"Я надеюсь, что урок этих дней будет усвоен всеми нами - правила и законы должны соблюдаться, даже если они нам не нравятся или нам кажется, что мы находимся в невыгодном положении по сравнению с народной волей в данный момент. Блуждание по предполагаемым лазейкам в законодательстве или вещам, которые прямо не регулируются, наносит ущерб людям и стране, поскольку Конституция учитывает ответственность и добрые намерения субъектов, которые ее реализуют.

Демократия - хрупкая конструкция, и когда политики интерпретируют законы по своему усмотрению, независимо от того, делают ли они это в своих личных или общественных интересах, люди, которые им верили, страдают, а авторитет государства ставится под угрозу".

Мы бы сказали, что в первую очередь это привет Владу Георгиевичу уважаемому, окопавшемуся где-то на Кипрах.

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