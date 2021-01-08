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Семья
Приревновал и зарезал – жуть в столичном секторе Ботаника
08.01.2021

Девушке было всего 24 года. В Кишиневе мужчина убил свою сожительницу из-за ревности. Убийство приключилось в столичном секторе Ботаника на улице Белградская.

24-летняя девушка распивала алкоголь со своим 34-летним сожителем. Позже между ними приключилась ссора из-за ревности. К сожалению, все закончилось трагично – мужчина схватил кухонный нож и ударил им девушку в область груди.

Жертва скончалась еще до приезда врачей. Подозреваемый задержан на 72 часа, возбуждено уголовное дело. Правоохранительным органам нужно установить все обстоятельства, при которых было совершено преступление, сообщает Deschide.

Автор: Михаил Генчу


 
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