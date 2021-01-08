8 Января 2021
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Общество
Поток на пунктах пересечения границы снизился на 80 процентов
08.01.2021

Поток на пунктах пересечения границы снизился на 80 процентов по сравнению с днями перед Рождеством, сообщает Пограничная полиция.

По данным ведомства, за прошедшие сутки на границах Молдовы зарегистрировано около 9,6 тысяч пересечений, из них около половины — на въезде в страну.

Все прибывающие в Молдову прошли мониторинг, симптомов коронавирусной инфекции не обнаружено ни у одного человека. 

Учитывая, что о случаях импорта инфекции Минздрав сообщает каждый день, хотя Пограничная полиция день за днем не обнаруживает симптомов у въезжающих,  эффекта от проверок на симптомы непосредственно на границе немного.

@rusputnikmd


 
Количество просмотров:
62
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2021 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.