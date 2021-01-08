Поток на пунктах пересечения границы снизился на 80 процентов

Поток на пунктах пересечения границы снизился на 80 процентов по сравнению с днями перед Рождеством, сообщает Пограничная полиция.

По данным ведомства, за прошедшие сутки на границах Молдовы зарегистрировано около 9,6 тысяч пересечений, из них около половины — на въезде в страну.

Все прибывающие в Молдову прошли мониторинг, симптомов коронавирусной инфекции не обнаружено ни у одного человека.

Учитывая, что о случаях импорта инфекции Минздрав сообщает каждый день, хотя Пограничная полиция день за днем не обнаруживает симптомов у въезжающих, эффекта от проверок на симптомы непосредственно на границе немного.

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