Что такое биткоин: просто о сложном

Bitcoin был придуман в 2009 году неким анонимом, называвшим себя Сатоши Накамото. Он является отцом этого гениального изобретения, и его именем названа минимальная часть биткоина в 0.00000001, именуемая сатоши (satoshi)…

В 2008 году человек или группа людей под псевдонимом Сатоши Накамото опубликовал описание протокола и принципа работы платежной системы нового типа. Сказать, что это было нечто абсолютно новое, нельзя - над электронными деньгами специалисты в области криптографии и программисты размышляли многие десятилетия до этого момента. Однако биткоин положил начало реализации существовавших теорий на практике.

Первые биткоины были сгенерированы 3 января 2009 года. В мае 2010 года на них впервые купили реальный товар. Две пиццы обошлись Ласло Ханечу в 10 тыс. биткоинов. Сейчас это 47 миллионов долларов.

Чтобы доступно объяснить, что такое биткоин – представьте себе тотально, всесторонне защищенную золотую монету, способную мгновенно перемещаться в любую точку земного шара. Эту Bitcoin-монету нельзя подделать, нельзя дублировать или запретить на любом уровне, ею можно рассчитаться в любой момент. К тому же Bitcoin не обладает износом, который характерен для всех обычных монет.

Количество биткоинов ограничено – всего их может быть выпущено 21 миллион. На сегодня ни одно государство мира не может напечатать или обесценить их. Такова концепция биткоин – что это должны быть деньги, принадлежащие только вам, которые никак не подделать и которыми можно мгновенно рассчитаться с кем угодно в любой точке земного шара, где есть интернет.

Немало людей, знающих, что такое биткоины, уже вовсю используют их как прямое средство своего существования. Биткоины можно много где получить, играя в игры или выполняя несложные задания. Немало людей поднимают на этом доход, сравнимый с оплатой труда квалифицированного специалиста. Особенно рьяно для этих целей используются “биткоин краны” – это любые ресурсы-раздатчики биткоинов своим посетителям, живущие за счет рекламы.

По своей сути, биткоин – это ценный ресурс, используемый в качестве валюты. Bitcoin часто ошибочно сравнивают с евро или долларом, однако люди, знающие, что такое Bitcoin, скорее приравнивают его свойства к золоту или серебру.

Так происходит потому, что свойства Bitcoin чрезвычайно схожи со свойствами драгоценных металлов: ограниченное количество, постепенное истощение ресурса и уникальные качества, влияющие на стоимость. Это только поверхностное объяснение того, что такое биткоины, но наиболее доступно для понимания технически неподкованных пользователей.

Биткоин ферма

Добыча биткоинов связана с их криптографической структурой. В далеком 2009 году, когда гений Сатоши только-только имплементировал свой криптовалютный проект в жизнь, добывать их можно было с помощью обычного заурядного компьютера. Сегодня же, когда все знают, что это Bitcoin, что это надежно и быстыро – их можно добыть только с помощью дорогостоящего оборудования, подключаемого к процессу, называемому “майнинг”.

Можно добыть миллиард биткоинов?

Нельзя. В коде биткоина стоит ограничение, «добыть» максимум можно 21 миллион биткоинов. Несмотря на это, биткоин может делиться до бесконечности на более мелкие части, это же цифровая валюта! 1 сатоши это 0.00000001 btc (назвали в честь создателя)

Чем обеспечен биткоин ?

Национальные валюты раньше обеспечивались обычно золотом или серебром, сейчас ВВП. Теоретически вы могли прийти в любой банк страны, и обменять свои бумажные деньги на эквивалент золота и обратно. Биткоин не обеспечен ничем, это чистая математика.

Любой человек во всем мире может запустить скрипт по добыче биткоинов у себя на компьютере и почувствовать себя мини-Центробанком. Исходных код скрипта опубликован в открытом виде, каждый может посмотреть как он работает.

Первыми в мире миллиардерами, заработавшими состояние на биткоинах, стали американские братья-близнецы Кэмерон и Тейлор Уинклвосс. Состояние братьев оценивается в 100 тысяч биткоинов, что эквивалентно 1,17 млрд долларов. Средства на свое первое вложение братья получили в результате тяжбы с основателем Facebook Марком Цукербергом, которого Уинклвоссы обвинили в краже их идеи.

Известные гребцы, предприниматели, близнецы и биткоин-энтузиасты братья Уинклвосс строят две биткоин-компании и владеют 1% всех уже добытых биткоинов. Как сказал Тайлер Уинклвосс: «Мы едим, спим, дышим биткоином».

В 2013 году братья Уинклвосс приобрели 1% общемирового запаса этой криптовалюты за 11 млн долларов, когда стоимость одного биткоина составляла 120 долларов. С тех пор курс криптовалюты вырос на 10 000%, а состояние братьев выросло до одного миллиарда долларов. Предполагается, что Уинклвоссы стали первыми в мире миллиардерами, сколотившими свое состояние на биткоине, если не брать в расчет создателя биткоина, скрывающегося под псевдонимом Сатоши Накамото.