«Эксперт по демократии» Канду с тревогой наблюдал за событиями в США

Политик прокомментировал произошедшее в Капитолии. Лидер Pro Moldova Андриан Канду высказался на тему, связанную с последними событиями в США.

Как известно, сторонники Дональда Трампа пытались захватить Капитолий в Вашингтоне, вызвав шок у мировой общественности. По мнению западных журналистов, Трамп хотел устроить государственный переворот, дабы помешать Джо Байдену стать президентом. Ряд других источников пишет о том,что все это безобразие было организовано самими демократами.

- Я с тревогой наблюдал за развитием событий в Капитолии. Полное уважение к конгрессменам, выполнившим свой долг по подтверждению результатов голосования на президентских выборах, несмотря на давление, которому они подвергались.

Надеюсь, что урок этих дней будет усвоен всеми нами - правила и законы должны соблюдаться, даже если они нам не нравятся или нам кажется, что мы находимся в невыгодном положении по сравнению с нынешним желанием народа.

Блуждание по предполагаемым лазейкам в законодательстве или вещам, которые прямо не регулируются, наносит ущерб людям и стране, поскольку Конституция полагается на ответственность и добрые намерения субъектов, которые ее реализуют.

Демократия - хрупкая конструкция, и когда политики интерпретируют законы по своему усмотрению, независимо от того, поступают ли они так в своих личных или общественных интересах, люди, которые в них верили, страдают, а авторитет государства ставится под угрозу, - написал Канду в социальной сети Facebook.

Автор: Михаил Генчу