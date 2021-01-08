Зазеркалье новой парадигмы молдавской власти: «победобесие» и прочие заказные конструкты

Со сменой власти в одном интересном здании в Кишиневе - снова подняли голову реваншисты.

Они почувствовали, что теперь хотя бы с одной стороны им готовы дать индульгенцию на любой преступный бред, поэтому соцсети ныне изобилуют различного рода постами и комментариями, направленными против наследия нашего великого прошлого. Методы «борцунов» с правдой уже давно известны – отталкиваясь о личной трагедии ряда жителей страны попросту смешать с грязью все то, на чем зиждется истинная мораль ментально здоровых людей.

Одна из точек удара – Победа советского народа в Великой Отечественной войне. Слышали такой новомодный соцсетейный конструкт, как «победобесие»? Нет? А он, оказывается, существует. Для его апологетов – следующие несколько тезисов.

Победа СССР в Великой Отечественной войне избавила мир от нацизма в его наиагрессивнейшей форме, которую сполна ощутили на себе и жители Восточной Молдовы. Не верите – спросите хотя бы у местных евреев и ромов. Кто не понимает значения Победы в судьбе РМ и всего мира, тот безграмотный дегенерат.

На момент июня 1940 года Бессарабия не была субъектом международного права, поэтому все претензии касательно ее присоединения то к одному, то к другому государству – к Османской империи и предкам, не сумевшим отстоять независимость. Всё остальное – лишь следствие.

Учите историю, сравните положение Бессарабии при Российской империи, при румынах и при СССР и, если у вас еще остались мозги, - делайте выводы.

По поводу депортаций населения Бессарабии при СССР, расстрелов, отбора имущества, лагерей и т.д. Многие, скажите «спасибо» соседям ваших предков, писавших доносы из зависти и бытовых обид. Кроме того, кто сказал, что этими мерами не пресекался, в том числе и преступный элемент, а также агенты влияния, вражеские шпионы и т.д.?

Разбираться ни до войны, ни сразу после не было возможности по вполне понятной причине: страна готовилась к окружению врага, Бессарабия – пограничная территория, зона потенциальных провокаций. На этом фоне любого агитатора за Румынию необходимо было нейтрализовать. Чтобы воду не мутил, и так проблем было достаточно. Если рассуждаете о действиях целого государства, научитесь мыслить, как государство, и не накладывайте трагедию собственной семьи, что никто и не думает умалять, - на исторический путь огромной страны!

Страдаете по Румынии? Посмотрите, во что она превратилась теперь, этот человекомясной придаток НАТО и ресурсный придаток ЕС. Молдова ушла недалеко от этого положения. Спасибо народному фронту 30-летней давности, удружили!

Автор: Николай Костыркин