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Общество
До -10 градусов - удивительные прогнозы синоптиков на следующую неделю
08.01.2021

В Молдову идет похолодание.  До минус десяти градусов ниже нуля - на следующей неделе в Молдове может быть очень холодно. Впрочем, похолодание окажется не очень продолжительным.

Пик похолодания придется на пятницу - в ночь с 15-го на 16-е января температура опустится до минус 10. Но и в начале недели также может быть весьма прохладно, так как холодать начнет уже в воскресенье.

Холода продержатся примерно до 19-20 января, после чего температурные значения вновь вернутся в привычные русла. Но все еще может измениться, ведь еще недавно синоптики предсказывали весьма теплый январь. Прогноз погоды - дело не самое надежное.

Автор: Михаил Генчу


 
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