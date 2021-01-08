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Общество
Люди просят запретить петарды и фейерверки – нужно спасти животных и защитить экологию
08.01.2021

Уже создана онлайн-петиция. В Молдове создали онлайн-петицию о запрете использования фейерверков и петард. Петицию уже подписали десятки граждан. Активисты утверждают, что стремятся защитить животных от физических и психических травм, а также защитить воздух.

- Мы хотим защитить животных и получить свежий воздух. Мелкие частицы пыли, выделяемые в атмосферу, считаются вредными для здоровья человека и животных, - поведал автор данной петиции.

Также подписавшие петицию называют новогодние фейерверки «самым необычным загрязнением атмосферы в году». 

Автор: Михаил Генчу


 
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