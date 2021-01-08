Объём махинаций с платёжными картами - 1,5 миллиона лей

Общий объём махинаций с использованием платёжных карт, выпущенных в Молдове, составил в третьем квартале минувшего года 1,5 миллиона леев. Почти 40% махинаций были осуществлены без физического присутствия карты, с использованием номера карты, передаёт IPN.

По данным национального банка Молдовы, свыше 33% от совокупного объёма махинаций, совершённых без физического присутствия карты, пришлось на приёмные сети зарубежных поставщиков.

НБМ уточняет, что в международной практике используется наглядный показатель, отражающий размер махинаций с банковскими картами. Речь идёт о соотношении между объёмом махинаций и объёмом операций с платёжными картами. Этот показатель в третьем квартале прошлого года составил 0,0078% от совокупного объёма операций, осуществлённых с карточками, выпущенными в Республике Молдова, что является более низким уровнем, чем среднеевропейский.

Что касается махинаций, осуществлённых в стране с платёжными картами, выпущенными за рубежом, то их объём составил 376,7 тысячи леев. Этот объём уменьшился за последние кварталы вследствие усиления мер безопасности, применяемых на стороне приёма карт поставщиками платёжных услуг-резидентами Республики Молдова, поясняет НБМ. Примерами служат повышенные требования безопасности, предъявляемые к коммерсантам, владеющим платформами электронной торговли, внедрение 3D Secure и т. д.

В случае возникновения подозрений в несанкционированном использовании платёжной карты необходимо, чтобы её держатель немедленно связался с банком-эмитентом и потребовал её заблокировать. Услуги поддержки клиентов банков доступны в непрерывном режиме (24/7/365), в том числе через веб- или мобильные приложения удалённого обслуживания.