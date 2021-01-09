Уроженка Молдовы принимала участие в беспорядках в США

Она является сторонницей Трампа.

На протестах в США задержана уроженка Молдовы 28-летняя Кристина Малимон. Она родом из Бельц. Кристина является сторонницей Дональда Трампа.

Малимон является начинающим политиком, до последнего времени она проживала в штате Оригон. По информации РБК, на протесты она вышла вместе со своей матерью.

6 января сторонники Трампа ворвались в Конгресс и сорвали его заседание. В результате беспорядков погибли пять человек, включая полицейского. Сотрудникам безопасности удалось вытеснить бунтовщиков спустя несколько часов. Правоохранителям пришлось применить огнестрельное оружие.

Михаил Генчу