Точно Молдова? Коралловые рифы, гробницы, кратер и «альпийские луга»

Очередная запоминающаяся поездка. Север Молдовы сильно отличается от других регионов страны и может похвастаться крупными водоемами, чистыми реками и отвесными скалами. Именно такие скалы вместе с сочными цветами зеленых лугов и растущих рядом деревьев дали одному из сел Единецкого района прозвище - Маленькая Швейцария. Сегодня мы поедем в Фетешты, где находится самый мелкий, но один из самых завораживающих заповедников Молдовы. Полазим по склонам, спустимся к горной речке и даже попадём в огромный кратер. Нет, это не луна, а заброшенный карьер, но тоже впечатляет. По дороге одним глазком взглянем на молдавское море, сладкие толтры и даже заберемся в траншеи Второй мировой войны и на один из сотни таинственных рукотворных холмов.

Обо всём этом рассказывает Владимир Карманов, автор проекта Fără ZAGRAN. По пути в Фетешты - военные траншеи и таинственные холмы

До Фетешт из Кишинева 220 километров, но дорога оказалась не менее интересной, чем сам заповедник. По пути автору попалась важная военно-стратегическая точка времен войны. Огромная сеть окопов сохранилась тут до сих пор, правда, заросла кустами. Стратегическая высота с окопами, обрывистым берегом и рекой была практически неприступна, но все-таки она была взята противником довольно быстро. - Это траншеи со времен Второй мировой войны. Но тут не только траншеи, тут целая система дотов, дзотов, - отмечает проводник Кристиан Сырбу. По мере продвижения на север Молдовы вдоль границы всё чаще попадались на первый взгляд непонятные холмы, искусственные насыпи высотой до 10 метров. Во времена войн с турками их обустраивали на возвышенностях и использовали для передачи световых сигналов.

- Это один из сигнальных холмов из целой системы, которая здесь на границе была довольно-таки разветвленная, потому что именно тут турки входили в Молдову неоднократно. С румынской стороны они тоже есть. Их поджигали особым образом - с дымом или без, в зависимости от того, о чем предупреждали, - рассказывает Кристиан. Если копнуть еще дальше в историю, то есть версия, что подобные насыпи использовали в более мистических целях, прямо как гробницы в Египте. - Здесь даже находили предметы, которые клали при захоронении важных людей в прошлом, - добавил гид. Маленькая Швейцария

В Фетештах гордятся своей особой славой и стараются жить по-швейцарски - строят себе замки и пасут гусей на аккуратных зеленых лугах с видом на скалы и белоснежные горы, оставшиеся от добычи строительного камня. Обычный, казалось бы, карьер получился настолько живописным, что стал известной на всю страну достопримечательностью. - Вроде без загранпаспорта путешествуем, но попали в какой-то вестерн - это как будто Гранд Каньон… или Памуккале в Турции. Обычно добыча полезных ископаемых и карьеры очень портят природу, но тут какой-то уникальный случай, получилось удивительное место, - отмечает Владимир Карманов. Швейцарией Фетешты называют не за карьер, а за толтры и раскинувшийся среди скал заповедник. Толтры - это не просто скалы, а огромный риф, который 15 миллионов лет назад лежал на глубине Сарматского моря и возник он не как обычные горы, а в результате размножения кораллов, из которых и состоит. Гид отметил, что это самый маленький заповедник в Молдове: “Очень маленькая, но красивая и многогранная резервация. Многогранная, потому тут много разных деревьев, речка, скалы”. Чистейшая вода и отвесные скалы - гордость Фетешт