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Семья
Жених чуть не оставил невесту без пальца из-за кольца – пришлось вызывать спасателей
09.01.2021

Бывает и такое. Необычный случай приключился накануне в Кишиневе. Молодой человек сделал предложение руки и сердца своей девушке и подарил ей помолвочное кольцо. К сожалению, парень совсем не угадал с размером.

- Девушка стойко проносила колечко весь рабочий день, но снять так и не смогла, пришлось звонить в 112 прямо с работы. Девушка, конечно, боец и с улыбкой переносила боль. Палец сильно вспух, поэтому снять кольцо, не повредив его, было невозможно, – написал в социальной сети Facebook сотрудник ГИЧС Дмитрий Польщин.

По словам Польщина, спасателям пришлось ювелирно пускать в ход ножницы для резки проволоки. Палец девушки не пострадал, а вот колечко придется паять.

Автор: Михаил Генчу


 
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