Кырнац: «Санду опаздывает, время играет против нее»

Специалист по конституционному праву Теодор Кырнац считает, что президент должна выдвинуть кандидата на пост премьер-министра, даже если придется проголосовать за правительство в парламенте.

Глава государства Майя Санду потеряла время после консультаций с парламентскими фракциями, а практика Конституционного суда обязывает ее выдвинуть кандидата на пост премьер-министра до 8 января. Такое мнение высказал в радиостудии Sputnik Молдова эксперт в области конституционного права Теодор Кырнац.

«Президент страны обязан в 15-дневный срок представить кандидата на должность главы кабинета министров после консультаций с парламентскими фракциями. Майа Санду должна сделать этот шаг после 23 декабря, чтобы исчерпать те 45 дней, отведенные на инициирование досрочных парламентских выборов», – отметил Кырнац.

Эксперт также заявил, что идея самороспуска депутатского корпуса – это заблуждение, и Конституция не предусматривает такого механизма.

«Высший закон предполагает, что парламент является государственным учреждением, непрерывно осуществляющим свои полномочия. Предполагается, что этот орган будет постоянным. С точки зрения легитимности и соблюдения правовой нормы, президенту было бы предпочтительнее не дожидаться толкования Конституционного суда, а выполнить свои конституционные обязанности, то есть предложить кого-то на пост премьер-министра», – пояснил специалист.

Как считает Кырнац, даже если гипотетически суд даст толкование самороспуска законодательного органа, эта процедура займет много времени, быстрее сработает механизм назначения кандидата в премьеры.

Юрист подчеркивает, что глава государства должен уважать закон, даже если возникнет риск для прихода к власти нового правительства, чего новый президент не хотел бы.

«Санду опаздывает, время играет против нее. Согласно интерпретации Конституционного суда, президент должен будет выдвинуть кандидата до 8 января, считая от даты 23 декабря, когда было объявлено об отставке премьера. У главы государства есть 15 дней на то, чтобы выдвинуть кандидата, чтобы не создать вакуум в исполнительной власти», – отметил Кырнац.

Эксперт добавил, что в случае умышленной задержки президент рискует своим положением и может быть обвинен в сознательном невыполнении своих конституционных обязанностей.