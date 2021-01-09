Евросоюз оказал Молдове «медвежью услугу» - она не может принять вакцину от коронавируса

13 стран Европейского союза 7 января призвали Еврокомиссию обеспечить доступ к вакцине от коронавируса странам «Восточного партнерства», в числе которых и Молдавия. Вместе с тем, здравоохранение республики на сегодняшний день не в состоянии массово проводить прививки своим гражданам из-за отсутствия условий хранения препарата, сообщает eadaily.com.

«Мы считаем, что наши границы не будут в безопасности, если мы не окажем поддержку нашим ближайшим соседям», — говорится в письме.

Документ о партнерском взаимодействии подписали министры иностранных дел Болгарии, Хорватии, Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Словакии и Швеции. Однако, они не учли отсутствие технической возможности у Кишинева освоить эту помощь.

Эксперт по вопросам общественного здравоохранения Алла Токарчук отметила, что в РМ отсутствует специальное холодильное оборудование для хранения западных вакцин от коронавирусной инфекции. В связи с этим, профильные учреждения не готовы принять около 200 тысяч доз вакцины от Covid-19, которые были обещаны Молдавии президентом Румынии Клаусом Йоханнесом, во время его официального визита в Кишинев 29 декабря.

По словам специалиста, действующая процедура регистрация зарубежных вакцин от болезней занимает примерно около трех месяцев, что не даст властям быстро приступать к экстренной вакцинации населения.

«Вакцина, которая не зарегистрирована в РМ, нуждается в разрешении, и до сих пор не ясно, в каком направлении двигаться. Например, если мы захотим пойти по маршруту быстрой регистрации, то у нас нет быстрого процесса регистрации, у нас есть процесс, который занимает 90 дней, чтобы допустить продукт на рынок», — уточнила Токарчук.

Она добавила, что если румынский препарат прибудет в качестве гуманитарной помощи, то его оформление тоже требует времени. Помимо этого, при подготовке страны к вакцинации должны быть решены связанные с этим некоторые технические вопросы, а медперсонал пройти специальное обучение.

В Европейском Союзе вводят вакцину Pfizer/BioNTech, в Великобритании — вакцины производства Moderna, Pfizer и AstraZeneca. Пока неизвестно, что Бухарест предложит Молдавии.

Экс-министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну (сложила полномочия с 1 января) заявила, что «Молдавия примет любую вакцину», предлагаемую платформой COVAX или GAVI, которая «предварительно квалифицирована» (авторизована) ВОЗ. Ранее, бывший президент Молдавии Игорь Додон (24 декабря 2020 года на этом посту его сменила проевропейский политик Майя Санду) рассчитывал на российское антивирусное профилактическое средство. Новый молдавский лидер переговоры с Москвой на эту тему продолжать не стала.

Как сообщало EADaily ранее, Приднестровье ожидает поставки в республику партии вакцины от коронавируса из Российской Федерации. О соответствующей договорённости 30 декабря сообщил президент Вадим Красносельский. По его словам, этот вопрос был решен в ходе его командировки в Москву на встрече с заместителем руководителя администрации президента РФ Дмитрием Козаком. Власти республики решили первые 30 тыс. доз использовать для вакцинирования медиков, учителей и представителей силовых структур Приднестровья.