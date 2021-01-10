10 Января 2021
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
Желания Сырбу и народа совпадают, но не везде
10.01.2021

Депутат Сергей Сырбу на прошлой неделе озвучил свои заветные желания. Касаются они ожиданий от 2021 года.

- Прежде всего, я хочу, чтобы все были здоровы, счастливы и находились рядом со своими близкими. Я хочу, чтобы кризис, вызванный пандемией коронавируса, закончился как можно скорее, и чтобы мы больше не сталкивались с подобным невидимыми врагами. Я также хочу иметь возможность усерднее работать для общего блага и держаться как можно дальше от борьбы и интриг на молдавской политической арене, – сказал Сырбу.

Мы же, здравомыслящие жители Молдовы, страстно жаждем, чтобы вместе со всем плохим, что было в прошлом году, в небытие с политического олимпа навсегда ушли многие как бы политические деятели - чтобы не вводить своими словоблудными экзерсисами в заблуждения наш доверчивый народ, чтобы не вызывать раздражение своим постоянным переобуванием в прыжке, чтобы не жрать задарма наши налоговые отчисления, чтобы не настаивать на своих законодательных абсурдизмах, которые нам всей страной потом расхлебывать, и чтобы не маячить на горизонте рахвития нашего государства своими коротенькими штанишками и загребущими ручонками.

Подготовил Николай Костыркин


 
Количество просмотров:
71
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2021 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.