Желания Сырбу и народа совпадают, но не везде

Депутат Сергей Сырбу на прошлой неделе озвучил свои заветные желания. Касаются они ожиданий от 2021 года.

- Прежде всего, я хочу, чтобы все были здоровы, счастливы и находились рядом со своими близкими. Я хочу, чтобы кризис, вызванный пандемией коронавируса, закончился как можно скорее, и чтобы мы больше не сталкивались с подобным невидимыми врагами. Я также хочу иметь возможность усерднее работать для общего блага и держаться как можно дальше от борьбы и интриг на молдавской политической арене, – сказал Сырбу.

Мы же, здравомыслящие жители Молдовы, страстно жаждем, чтобы вместе со всем плохим, что было в прошлом году, в небытие с политического олимпа навсегда ушли многие как бы политические деятели - чтобы не вводить своими словоблудными экзерсисами в заблуждения наш доверчивый народ, чтобы не вызывать раздражение своим постоянным переобуванием в прыжке, чтобы не жрать задарма наши налоговые отчисления, чтобы не настаивать на своих законодательных абсурдизмах, которые нам всей страной потом расхлебывать, и чтобы не маячить на горизонте рахвития нашего государства своими коротенькими штанишками и загребущими ручонками.

Подготовил Николай Костыркин