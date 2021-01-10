Не принял Кишинев проект по утилизации собачьих экскрементов

Полтора года назад в парках Кишинева поставили контейнеры для экскрементов животных.

Но замысел местных властей не возымел результата – железные ящики заброшены, владельцы четвероногих по-прежнему выбрасывают экскременты в обычные мусорные баки, передает телеканал Publika TV.

А ведь к спецконтейнерам прилагались одноразовые пакеты и перчатки, и каждый такой набор обошелся примэрии Кишинева почти в семь тысяч леев. В парке Валя Морилор (Комсомольское озеро) все контейнеры в нерабочем состоянии. Некоторые люди выбрасывают туда стаканчики из-под кофе и другие отходы.

Главный специалист отдела по защите животных мэрии Кишинева Карл Луганов считает, что идея установить такие урны была преждевременной.

– Необходимо и место утилизации. Не просто собрать в мусоросборники и отвезти опять в общую яму. Должно быть отдельное место утилизации, отдельная транспортировка. Этого всего нет. Единственный выход из положения - временно заморозить проект. Человек должен выходить на улицу с пакетиком и лопаткой и сразу после животного убирать, - сказал Луганов.

Подготовил Михаил Генчу