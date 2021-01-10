10 Января 2021
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Общество
Не принял Кишинев проект по утилизации собачьих экскрементов
10.01.2021

Полтора года назад в парках Кишинева поставили контейнеры для экскрементов животных.

Но замысел местных властей не возымел результата – железные ящики заброшены, владельцы четвероногих по-прежнему выбрасывают экскременты в обычные мусорные баки, передает телеканал Publika TV.

А ведь к спецконтейнерам прилагались одноразовые пакеты и перчатки, и каждый такой набор обошелся примэрии Кишинева почти в семь тысяч леев. В парке Валя Морилор (Комсомольское озеро) все контейнеры в нерабочем состоянии. Некоторые люди выбрасывают туда стаканчики из-под кофе и другие отходы.

Главный специалист отдела по защите животных мэрии Кишинева Карл Луганов считает, что идея установить такие урны была преждевременной.

– Необходимо и место утилизации. Не просто собрать в мусоросборники и отвезти опять в общую яму. Должно быть отдельное место утилизации, отдельная транспортировка. Этого всего нет. Единственный выход из положения - временно заморозить проект. Человек  должен выходить на улицу с пакетиком и лопаткой и сразу после животного убирать, - сказал Луганов.

Подготовил Михаил Генчу


 
Количество просмотров:
30
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2021 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.