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Экономика
Поголовье скота в Молдове фатально уменьшилось
10.01.2021

Все меньше животноводческих ферм остается в Молдове. Также меньше остается и домашних животных в частных хозяйствах страны. В 2020 году все стало еще хуже, когда из-за засухи не было кормов, и многие фермеры отказались от разведения скота.

За последний год значительно сократилось поголовье овец. За 12 месяцев забили более 82 тысяч животных. Почти на 22 тысячи снизилось количество домашних кроликов, передает телеканала Publika TV.

Поголовье коров на фермах и в частных хозяйствах уменьшилось более чем на 16 тысяч. Что касается коз, их количество сократилось примерно на 10 тысяч. Меньше всего - на 700 голов - снизилось число свиней.


 
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