Собчак и новый президент США Джо Байден появились на совместном фото

Ксения Собчак поделилась архивным снимком. В кадре отец телеведущей, первый мэр Санкт-Петербурга с избранным лидером Соединенных штатов. Светская львица разместила фото в своем телеграм-канале "Кровавая барыня". Ксения Собчак прокомментировала редкий снимок с юмором.

"Ого. Нашла фото папы с Байденом", – подписала кадр звезда. Ранее Ксения Собчак заявила, что блокировка аккаунтов действующего президента США Дональда Трампа являются проявлением цензуры. Эти действия, по ее мнению, является "подруливанием" интересов одной из политических сил.

Собчак опубликовала фото отца с Байденом

Как писали "Дни.ру", Дональд Трамп отказался признавать своё поражение на президентских выборах и призвал сторонников пойти маршем на Капитолий – резиденцию конгресса США. Но его поклонники пошли дальше – они взяли здание штурмом, прервав процедуру утверждения Джо Байдена новым президентом. В ходе столкновений протестующих с сотрудниками правоохранительных органов погибли не менее пяти человек, включая офицера полиции.

Напомним, Ксения Собчак баллотировалась на пост президента России на выборах 2018 года. Это вызвало широкий общественный резонанс. Ведь все привыкли видеть ее исключительно в роли светской львицы и скандальной звезды шоу-бизнеса. В последние годы она занималась по большей части общественной деятельностью и журналистикой. Сейчас звезда ведет свое популярное ютуб-шоу.