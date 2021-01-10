Российский эксперт: В Молдове не исключено повторение "карабахского сценария"

США при помощи президента Молдовы Майи Санду готовят "комариную стаю" для разведки на территории России. Новый президент Молдовы Майя Санду отказалась от курса на развитие отношений с Россией, которого придерживался ее предшественник Игорь Додон, и фактически согласилась отдать свою страну под юбку США. Теперь ей стоит ждать новой эскалации конфликта в Черноморском регионе.

Такое мнение в беседе с корреспондентом «ПолитРоссии» высказал военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец.

В первые дни 2021 года ВВС США разместили многоцелевые беспилотники MQ-9 Reaper и около 90 военнослужащих на румынской авиабазе в городе Кымпия-Турзий. Они будут подчиняться авиаполку на базе Авиано в Италии. Командование ВВС США не стало уточнять сроки пребывания американских войск в Восточной Европе.

Позже в СМИ была обнародована информация о том, что США в ближайшее время планируют создать несколько подобных центров, в частности на Украине и в Молдове. Причиной тому названа более чем успешная кампания с использованием беспилотных летательных аппаратов во время недавнего нагарнокарабахского конфликта, и теперь, как отмечают эксперты, Вашингтон готовится применить ударные БПЛА в Румынии для новых провокаций в регионе.

Так, например, военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец не исключает повторения «карабахского сценария» не только в Молдавии, но и в других странах Причерноморья.

«Конечно, это же разместили не мыльные детские игрушки, а фактически и разведывательное, и ударное оружие. И разместили не просто так, чтобы румыны ходили и любовались. Это военные инструменты. Идет приготовление. Не только говорят о том, что они могут использоваться на территории Молдавии и Украины. Сегодня мы можем говорить, что эти беспилотники будут активно использоваться сначала для разведывательной работы над акваторией Черного моря. Естественно, они перелетят воздушную границу с Россией. Мы будем их сбивать и дежурными самолетами, и, если нужно, вертолетами, и с кораблей (у нас есть такие инструменты)», – рассказал собеседник «ПолитРоссии».

Виктор Баранец уверен, что подобное развертывание беспилотников говорит о готовящихся провокационных воздушных миссиях, которые так или иначе приведут к столкновению с российскими войсками, что уже будет использовано США как повод для полноценного вооруженного конфликта.

«После того, как российские военные получили приказ жестко реагировать на провокационные разведывательные полеты самолетов США и других стран НАТО, американцы поумерили пыл. Собственно, получили не только ВВС, но и флоту дали команду поосторожнее вести себя с русскими. И вот они вместо того, чтобы истребителями и стратегическими бомбардировщиками нас перебить, меняют инструменты на беспилотники для того, чтобы вести дальше разведывательную деятельность, но уже без помощи крупных машин. Они сейчас привезли эту комариную стаю и будут, конечно, опробовать», – отметил военный обозреватель.

Полковник в отставке не исключает, что американские беспилотники будут использованы в организации военных действий на Украине и в Молдавии. Но в первую очередь интерес Пентагона направлен в сторону России.

«Американские беспилотники уже находятся на территории Украины и работают в интересах как разведывательного управления Минобороны Украины, так и в интересах Пентагона. Я не исключаю, что скоро и прямо на территории Молдавии американцы появятся, тем более там сменился президент, которая, в общем-то, согласилась отдать свою страну под юбку США», – заявил спикер.

Военный обозреватель считает, что России в данном случае необходимо делать выводы, и Москва уже этим занимается.

«Мы сейчас разрабатываем целый пасьянс мер, которые позволят нам эффективно бороться с беспилотниками. Я не буду раскрывать карты, но скажу – Россия сделала серьезные выводы при использовании беспилотников в Карабахе. И сейчас разработка мер и средств борьбы с БПЛА, какими бы они ни были (турецкими, американскими, украинскими), у нас это задача номер один. И эта задача решается», – сказал Виктор Баранец.

Собеседник «ПолитРоссии» назвал плохой приметой появление американских военнослужащих и нескольких десятков беспилотников на территории Румынии. По его словам, это говорит о том, что НАТО будет продолжать наседать в Черном море, в Приднестровье и, конечно, со стороны Украины.

«Мы к этому будем готовы. Несмотря на то, что президент США сменился, есть ритуальная данность – каким бы ни был президент США (Обама, Трамп, Байден), политика Вашингтона в отношении России не меняется. Мы не должны строить никаких иллюзий, хватит. Мы уже пили шампанское за Трампа, надеялись, что будем дружить. У России есть два надежных союзника, которые никогда не подведут, это армия и флот. Это были выдающиеся слова, их надо запомнить на всю жизнь. Будем готовиться к дальнейшему развитию событий, включая, конечно, этот румынский фактор», – подытожил полковник в отставке.

Никита ЗВЕРЕВ