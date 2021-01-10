Все, что известно об уроженке Молдовы - 28-летней Кристине Малимон, которая штурмом пошла на Капитолий

Пишут, что посольству Молдовы не мешало бы вмешаться в историю молдаванки Кристины Малимон, которая ярко сверкнула после задержания у Капитолия в Вашингтоне тем, что запросила русскоязычного переводчика. Дескать, мы же своих не бросаем (это не так) и можем ей предоставить всю юридическую поддержку (но это не точно).

Тут такой нюанс.

Молдове крупно повезло. Семья Малимон - беженцы.

Беженцы по религиозному признаку, прадеда Кристины во времена СССР и вовсе убили на этой почве.

А это (в отличие, как вы теперь понимаете, от первой поправки в Конституцию США) для Америки пока еще свято.

И гражданство им дается - влет за очень короткое время.

В общем, в молдавском МИДе могут спокойно выдохнуть: спасибо Советской власти - шевелиться не надо. Это теперь внутреннее дело США, а мы во внутренние дела Америки не вмешиваемся. Можем гордо это где-то с высокой трибуны заявить

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