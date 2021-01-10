Октавиан Цику имеет свои планы и совсем не думает о Санду...

Источники сообщают о некоей фрустрации в окружении Майи Санду относительно обещанных президентом Румынии Клаусом Йоханнесом €250 тысяч на поддержку независимых СМИ. Президентская рать предполагала, что эти деньги будут распределены по некоей "меритократической" системе между теми масс-медиа, которые коллеги нового президента привыкли считать независимыми и дружественными одновременно. Ан-нет.

Обещанные Йоханнесом денежки поступят в распоряжение госсекретаря правительственного департамента отношений с Республикой Молдова Анны Гуцу, которая и займётся распределением проектов среди масс-медиа и дружественных НПО. Штука в том, что Гуцу - зампредседателя Партии национального единства Республики Молдова. Председатель партии Октавиан Цыку, подпираемый сзади крепкой мужской поддержкой Анатола Шалару и нескольких офицеров румынской SIE, целый депутат молдавского парламента. Основной задачей Цыку и всей представляемой им гоп-компании является вовсе не укрепление Майи Санду, отнюдь.

Они нацелены на расширение представительства расово чистых про-румынских политиков в руководящих органах Республики Молдова и обслуживание интересов соседнего государства. Соответственно, румынские деньги получат масс-медиа вроде Deschide.md, открыто продвигающие идею ликвидации молдавской государственности в пользу слияния с Румынией и идею румынского превосходства. Впрочем, у расовых про-европейцев в Молдове всегда есть шанс записаться в расовые румыны и выцыганить копеечку на "сближение берегов Прута".

@Telegram MiK