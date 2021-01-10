Сергей Зинченко. Можешь мне не верить, но я видел из Молдовы Черное море и Одессу

Это интервью сугубо информационное. О том, как можно полетать в Молдове на сверхлегких самолетах или научиться их пилотировать. И информации достаточно на одну публикацию. Но я боюсь одного искажения. Вы можете подумать, что Сергей Зинченко – «всего лишь» летчик-инструктор, которому 62 года. И это будет ужасная ошибка.

Поэтому. Во-первых, не поленитесь прочитать еще одно мое интервью с Сергеем. А во-вторых, одна из деталей нашего общения в эти выходные.

Мы сидели поздним утром в «Джеке» и пили капучино. Оба без корицы. Уже интервью было закончено, потихоньку прощались. И вдруг «всплыло» в последних фразах, что Сергей в 2011 году был одним из небольшой команды байкеров, которая единственная сделала круг вокруг Средиземного моря. Почему единственная? Потому что им повезло попасть в уникальное «штилевое» окно, когда в регионе было относительно спокойно, после начала «арабской весны». На следующий год маршрут попытались повторить российские байкеры и просидели пол года в плену в Ливии, лишившись мотоциклов и не закончив маршрут.

А в 2015 Сергей проехал на байке до Лиссабона, потом из Лиссабона, через север Европы и Россию до Владивостока, потом через всю Америку, ну и еще немного из Германии домой.

Вот как тут уложиться в одно интервью?

Сергей, привет. Давно не виделись. Даже могу сказать сколько, последний раз это было в самолете на Тенерифе, я летел впервые, а ты, как всегда, встать на «доску». Жалеешь, что в 2020 не был там?

Успел даже два раза.

Белой завистью завидую. Ладно, давай про «полетать» в Молдове. Именно об этом хотел поговорить, а то мы с тобой ни в какие рамки не уложимся. Судя по «лентам» в социальных сетях народ стал летать все больше и больше?

В пандемию – точно больше. Причины – на поверхности. Выехать из Молдовы стало намного сложнее, страна – маленькая, рано или поздно хочется попробовать чего-то нового. И все начинается с того, что человек хочет просто подняться над Молдовой в кабине самолета. А потом часть из этих пассажиров делает все возможное, чтобы начать летать самим.

Сейчас начну задавать «системные» вопросы, но пока задам один, чтобы сломать стереотипы. Сколько стоит самолет, на котором можно начать летать? Помнишь, как мы все начинали учиться водить машину не с «Мерседеса», а со старенькой «копейки» или «шестерки»? (Речь идет о 90-х годах, сейчас вполне можно начать и со старенького «Мерседеса»).

За 20 000 долларов ты можешь купить себе самолет, который будет соответствовать всем требованиям безопасности и начинать летать.

Бинго! Дешевле, чем моя «Мазда». А вот теперь, когда мы стерли с полетов налет «недоступности», давай поговорим о том, как все устроено. Сколько в Молдове школ, где можно получить лицензию летчика?

Три. Точнее – четыре, есть и она «румынская», в том смысле, что ее материнская компания – в Румынии. Но перед тем, как спрашивать о школах, ты должен себе представлять, какие летные лицензии существуют.

Какие?

Пилоты делятся на следующие категории. Первая – это пилоты сверхлегкой авиации. Это значит, что ты имеешь право поднять в воздух самолет весом до 470 килограмм. Причем, это с весом пилота и пассажира, так что речь идет о совсем маленьких двухместных самолетах. Современные корпуса и двигатели такие легкие, что самолет без пассажиров может весить и 200 килограмм.

Вот такие самолеты стоят 20 000 долларов?

Такой самолет может стоить и 200 000 долларов. Разница в цене – это, в основном, крутизна твоего навигационного оборудования. И на маленьком самолете может стоять оборудование, как на Airbus или на Boeing. Оно показывает и сколько самолетов в воздухе, и удаление от них, и грозовые вспышки и еще миллион нужных летчику данных. Ну или не обязательно нужных, как ты понимаешь, десятки лет летчики успешно летали и без такого технологического «фарша». Так что выбор зависит только от твоего кошелька.

Ок. Кстати, вот купил я самолет. Где мне его «парковать»?

Сейчас назову тебе молдавские аэродромы. Ваду-луй-Водэ. Калараш. Et Cetera. Горешты. А, и еще – Шолданешты. Бывший начальник полиции в Шолданештах был техником на аэродроме до того, как начал службу в полиции. Когда вышел на пенсию, купил себе самолетик, от любви к небу никуда не денешься, и теперь есть небольшой аэродром в Шолданештах. О! И Авдарма. Это уже в Гагаузии. Так что есть, где приземлиться. И самолеты, разумеется, хранят в ангарах на аэродромах. Хотя, как и автомобиль, самолет, в принципе может парковаться и на открытом воздухе. Есть еще военный аэродром, возле Кагула, но его пока не считаем.

Уверен, что ты знаешь и это. Сколько в Молдове частных маленьких самолетов?

Двадцать три, если я не ошибаюсь. Но, плюс-минус один, то двадцать три. И самый большой аэродром – это, конечно, Валу-луй-Водэ. Но ты не дослушал про категории пилотов.

Весь внимание…

Кроме пилотов сверхлегких самолетов, следующая категория – это пилот-любитель. В принципе с этой категорией ты можешь летать на любом самолете в мире. Единственное условие – ты не зарабатываешь деньги. То есть, если у тебя свой десятиместный или двадцатиместный самолет, и ты хочешь с друзьями полететь на Мальдивы, дело твое. Но не зарабатывать. И следующая категория – это уже коммерческие пилоты. Чтобы дать исчерпывающую информацию, то есть еще три системы выдачи пилотских свидетельств – американская, европейская и JAR. Молдова – под JAR, это значит, что если я захочу летать в Америке, то мне придется подтвердить свою лицензию, хотя это не так уж сложно.

Вернемся в Молдову, к местам, где я могу научиться летать…

Это Diplomat, AOPA и кишиневский аэроклуб.

А ты где работаешь?

Я сотрудничаю со всеми. Сегодня в Молдове девять летчиков-инструкторов и три таких как я, и инструкторов и экзаменаторов.

Чтобы сдать экзамен нужно?...

Теорию принимает комиссия, а практику – один летчик-экзаменатор.

Какая длительность курса обучения?

Теория – 250 часов, практика, ты должен налетать, 45 часов. У нас есть рекорд – человек, который прошел практику за 21 день. Но у такого рекорда есть и ограничения. Ты не можешь на практике летать больше 4 часов в день, а в самом начале – и больше часа.

Сколько стоит обучение?

8500 евро. Это пилот-любитель. Кстати, и учебную программу я тебе назвал для пилота-любителя. Если же ты хочешь получить сертификат пилота для сверхлегких самолетов, то это 5000 евро, 120 часов теории и 30 часов практики.

Кстати, а сколько ты сам летаешь?

С 1982 года. Так что, считай, уже 38 лет в воздухе.

Ты точно жив и здоров. Насколько опасен самолет. Главный страх, вдруг в полете откажет двигатель или закончится топливо…

Смотри, у самолетов есть такой показатель, как «качество». Это дальность планирования с высоты один километр при отключенном двигателе. Например, АН-2 обладает качеством 12 километров, это значит, что если откажет двигатель, он пролетит еще 12 километров.

А как садиться с отключенным двигателем? Это возможно, или это везение и супер талант?

Любой пилот умеет так садиться. В базовый курс обучения входит, как минимум, 4 часа для отработки посадки с выключенным двигателем. Здесь же две задачи, удерживать самолет на минимальной скорости, на скорости планирования, и вторая – найти площадку для посадки.

А сколько нужно метров сверхлегкому самолету, чтобы сесть с выключенным двигателем?

От 30 до 300 метров. Но хороший пилот посадит и на 30 метров. Кроме того, есть еще посадка в режиме парашютирования, когда самолет скорее «парашютирует», сохраняя равновесие. Тут можно и на 7 метрах приземлиться. Тряхнет, конечно, но живой останешься.

По возрасту ограничения для пилотов есть? Или в 55 уже и не начнешь?

Есть медкомиссия и все. Во Франции есть клуб летчиков, кому за 80. А в Канаде в почтовой авиации работает пилот, которому уже исполнилось 105 лет.

Забавно было бы сесть за штурвал самолета в 2070 году. Тогда не спрашиваю тебя, сколько ты собираешься летать, ответ очевиден. И прикидывая объем текста, уже не буду просить тебя вспомнить какие-то летные байки или забавные происшествия. В следующий раз. Но не могу удержаться, и не попросить, чтобы вот одну деталь, которую я точно запомню, ты сейчас рассказал. Какое-то сверх яркое впечатление… Ты летишь, а рядом – инопланетяне…

Инопланетян в Молдове я никогда не видел, но зато видел из Молдовы Одессу. Мы были на высоте 3000 метров, видимость была идеальная, и ясно виден был берег Черного моря. Мне один пилот, который летал в Анголе, рассказывал, что в пустыне, с 8000 метров, они однажды видели объекты на расстоянии 250 километров.

Все. Стоп! Для историй встречаемся отдельно!

Павел ЗИНГАН