Йоханнис пообещал Санду деньги, но тратить их будет «сотратница» Цыку

Неожиданное счастье привалило. Не так давно побывавший в Молдове румынский президент Клаус Йоханнис пообещал выделение средств для Майи Санду - "в поддержку независимых СМИ", как пояснил румынский лидер. Речь идет о сумме в 250 тысяч евро - сумма не столь великая, но вполне достаточно для очередной порции "грантоедства".

Но пировать в данной ситуации будут другие - выяснилось, что проведенные официально по линии помощи Молдове средства будут распределяться через Анну Гуцу, которая с некоторых пор заняла должность ответственного за "сношения с Молдовой" в румынском правительстве. И это внезапно вырисовывает интересный сценарий, ведь Анна Гуцу - соратница (а в данном контексте так и вовсе "сотратница") униониста Октавиана Цыку, которого трудно назвать поклонником Санду.

Таким образом, Гуцу наверняка постарается распределить деньги так, чтобы этим воспользовался Цыку, но не Санду. И, возможно, часть денег Цыку уже получил и присмотрел себе новый офис - как мы уже сообщали, не так давно его партия съехала со своего старого адреса по улице Сергея Лазо (хотя, может быть, им просто не работалось должным образом на улице, названной в честь героя Гражданской Войны)!? Да и другие деньги будут, прямо говоря, потрачены против укрепления государственности Молдовы, на поддержку унионистских проектов.

Такой вот парадокс от нового президента Молдовы - добился денег в поддержку процессов ликвидации государства, граждане которого выбрали ее президентом.

Автор: Дан Дудка