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Общество
Официально! Молдавский паспорт сильнее российского
11.01.2021

Можно посещать больше стран. Агентство Henley and partners известно тем, что регулярно издает и обновляет своеобразную "иерархию паспортов" - индекс, который обозначает своеобразную силу паспорта, какие "двери" он открывает. Лидируют в этих списках паспорта самых развитых стран - к примеру, японский паспорт позволяет заезжать без визы в 191 страну, лишь на одну меньше - у сингапурского паспорта. Третье место делят Южная Корея и Германия - 188 стран. 

Интересно, что в этом рейтинге молдавский паспорт котируется выше российского - если наш паспорт занимает 47-е место, то российский - лишь 50-е (посетить без виз с российским паспортом можно 116 государств). 

Молдавский паспорт позволяет ездить без виз в 120 стран. Румынский паспорт располагается в данном списке на 17-м месте. Без виз можно посетить 172 страны. 

Худшими оказались паспорта Сирии, Ирака и Афганистана. 

Автор: Михаил Генчу


 
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