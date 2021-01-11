11 Января 2021
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Общество
Снег может порадовать жителей Молдовы на следующей неделе
11.01.2021

Неутешительный прогноз погоды. Новая неделя может начаться со снега - он возможен уже завтра, 11-го января. О том, что следующая неделя будет куда холоднее, мы уже сообщали ранее, но все может начаться уже завтра - не исключено ,что во второй половине дня начнется мокрый снег.

В условиях, когда на улице температура будет балансировать у нуля градусов, это может создать опасные ситуации на дороге.

Схожая погода будет во вторник и в среду, с легким уходом шкалы термометра в минусовую зону, а вот к концу недели погода ухудшится основательно - вплоть до минус 10 градусов.

Автор: Михаил Генчу


 
Количество просмотров:
14
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2021 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.