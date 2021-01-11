Снег может порадовать жителей Молдовы на следующей неделе

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Общество
Неутешительный прогноз погоды. Новая неделя может начаться со снега - он возможен уже завтра, 11-го января. О том, что следующая неделя будет куда холоднее, мы уже сообщали ранее, но все может начаться уже завтра - не исключено ,что во второй половине дня начнется мокрый снег.
В условиях, когда на улице температура будет балансировать у нуля градусов, это может создать опасные ситуации на дороге.
Схожая погода будет во вторник и в среду, с легким уходом шкалы термометра в минусовую зону, а вот к концу недели погода ухудшится основательно - вплоть до минус 10 градусов.
Автор: Михаил Генчу
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