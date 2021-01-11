Прогулка на Комсомольском озере: Все семьи в Кишиневе несчастны одинаково, а счастливы - по-своему

Журналист Светлана Деревщикова поделила своими наблюдениями, как молдавские семьи гуляют в выходные по парку.

Очень интересно наблюдать за семьями, гуляющими на Комсомольском озере. Сразу можно определить, какая семья счастлива, а какая – не очень.

Вот, например, идут трое – мама, папа и ребенок-подросток (это может быть как мальчик, так и девочка). Идут с каменными отрешенными лицами, друг на друга не смотрят, друг с другом не разговаривают. Гуляют, потому что так надо. Мать семейства вся в напряжении, ей хочется, чтобы все было как у людей.

Отец семейства выполняет тяжелый и неприятный долг – гуляет с семьей, потому что «сколько можно валяться дома и жрать», но ждет, когда эта тяжкая повинность закончится и можно будет вернуться к дивану и телевизору. Ребенок явно страдает от того, что вынужден идти на эту отстойную прогулку вместе с родоками, вместо того, чтобы сидеть за компом и тоже ждет, когда эта пытка закончится.

И вот они вскоре вернутся домой, и дитя кинется к компу и наденет наушники, чтобы никого не видеть и не слышать, папаша завалится на диван перед телевизором, а мамаша пойдет в раздражении готовить обед. И вроде бы и выходной, и погуляли всей семьей в парке, а радости нет. И что с этим делать – непонятно…

А есть семьи, которые идут веселой дружной толпой – он, она, двое, а то и трое ребятишек, а бывает еще и с бабушкой и с собакой, и им явно весело и хорошо друг с другом – идут, смеются, шалят, разговаривают о чем-то интересном. Мать семейства с любовью смотрит на эту шумную ватагу, дети находят себе кучу занятий и приключений, а если еще им купят мороженое, булочку и колу, то вообще красота, отец семейства оглядывает всех с таким видом, как вождь оглядывает ответственным взором свое племя: ему нужно следить, чтобы никто не упал и не разбил коленку, быстро и справедливо разрешить конфликт между старшими и младшими, и вообще следить за порядком.

Бабушка счастлива от того, что у нее есть возможность не только «подышать воздухом», но и побыть с внуками, и что внуки у нее рядом, а не за тридевять земель, и с ними можно общаться не по скайпу, а живьем – поправить шарф, отряхнуть курточку, с беспокойством сказать «Не беги далеко», - то есть ощущать себя нужной и востребованной. Собаке тоже есть чем заняться – недосягаемые утки на озере, жирные ленивые голуби, другие собаки, манящие восхитительными запахами кусты…

От чего зависят эти связи между людьми, эти невидимые нити, которые делают их близкими и родными? И почему у одних эти получается, а у других – нет?

Светлана ДЕРЕВЩИКОВА