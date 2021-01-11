Приближающийся визит Майи Санду в Киев - первый зарубежный визит новоизбранного президента Молдовы - перемололи уже со всех сторон, да только ничего путного не придумали.

Все призывы обсуждать с Киевом ужесточение в отношении Приднестровья, совместные шаги по пути европейской и даже североатлантической интеграции - это призывы тех, кто мало что понимает в реальном положении Молдовы. Кому лозунги важнее результатов.

Будем честны сами с собой - молдавско-украинское ужесточение в отношении Приднестровья чревато ответными шагами России. В первую очередь по поддержке режима в Тирасполе. Получится у Москвы, получится ли у тандема Кишинев-Киев - это лотерея, перерастающая в "русскую рулетку", что мало похоже на эффективную политику.

Будем честны и по контрабанде. Холдинг "Шериф" по большей части менеджер, пусть и высокооплачиваемый, контрабандных потоков, замкнутых на очень высокопоставленных людей в Киеве, Москве и Бухаресте (при небескорыстном молчании Кишинева). Поэтому обсуждать с Зеленским контрабанду, конечно, можно и нужно, но он ничего не сделает с ней. И если уж на то пошло, то отзыв Кишиневом лицензий у приднестровских фирм-контрабандистов имеет куда большее значение и влияние, чем все переговоры с Киевом.

Совсем уж из серии трэш-фантастики грёзы полоумных о совместном молдавско-украинском присоединении к НАТО. Мы уже неоднократно писали, что у Приднестровского конфликта есть шансы на мирное разрешение и восстановление территориальной целостности Молдовы. Украина и Грузия, в компанию в которым некоторые кишиневские политики просто палками загоняют республику, свою целостность вряд ли восстановят даже в отдалённом будущем - для Кишинева присоединение к ним это путь к окончательному отказу от левого берега Днестра. И это тянет на квалификацию, как измена Родине.

Так что же тогда Санду обсуждать с Зеленским, если самые "жирные" геополитические темы чреваты большой головной болью и ухудшением положения Молдовы?

В первую очередь перед дорогими украинскими партнёрами надо поставить вопрос об их недобросовестном поведении в вопросах экспортно-импортного транзита в и из Молдовы. Есть целый перечень товаров, которые украинцы, в которых просыпаются вороватые и жадные хохлы, не пропускают в Молдову с российского направления. Есть проблемы у тех, кто возит товары из Молдовы через украинскую территорию в сторону России и далее.

Во вторую очередь необходимо окончательно снять вопрос угрозы Днестру, которую украинцы умудряются последовательно провоцировать в верхнем течении, желая поставить каскады электростанций и гидроузел. Хотя у самих есть самая дешевая атомная энергетика, но и тут просыпаются хохлы, которые не дают нормально работать.

В третью - схемы вокруг молдавских объектов в Одесской области, в которых замешаны хитровыбранные политики Кишинева, невозможны без участия украинской крыши. Никто не решился бы "отжать" у молдавского государства объекты в Украине, если бы не имел протекции местной политико-экономической элиты. Потому что отдать эти объекты элите и на этом заработать - это базовый план по заметанию следов, тянущихся в Кишинев.

Вот что нужно обсуждать, если есть желание улучшить положение внутри Молдовы. Но если мозгов нет, а лозунги важнее результатов, то, конечно, можно обсуждать и ЕС, и НАТО, и блокаду Приднестровья, и даже совместный поход на Москву и уже начинать репетировать победный парад на Красной площади

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