В Кишиневе откроется офис румынской парламентской партии Альянс за объединение румын (AUR). Возглавит офис депутат румынского парламента от AUR Борис Волосатый.

Об этом сообщил советник депутата Влад Билецкий.

По словам Билецкого для шестерых молдавских депутатов доступ в офис AUR будет запрещён.

«Будет ограничен доступ для шести депутатов-социалистов с румынскими документами, сообщников Игоря Додона: Аллы Долинца, Корнелиу Фуркулица, Анатолие Лабунец, Раду Мудряк, Геннадия Митрюк и Адриана Лебедински. По отношению к ним будут предприняты все шаги для лишения румынского гражданства в связи с изменой родине», - сказал Влад Билецкий.

Депутат парламента Румынии от AUR Борис Волосатый отметил, что готов служить законным интересам румынских граждан.

AUR не единственная румынская партия, которая активно занимается политическим продвижением на территории Республики Молдова. В этом же направлении уже довольно давно работают Национал-либеральная партия Румынии, Социал-демократическая партия Румынии и другие политические формирования.

На выборах в парламент Румынии 6 декабря 2020 проголосовали 37 632 жителя Молдовы с румынским гражданством. По результатам голосования оппозиционная AUR получила 33 мандата в Палате депутатов и 14 в Сенате.

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