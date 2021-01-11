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Технологии
Павел Дуров: Apple более опасна, переходите на Android
11.01.2021

Павел Дуров назвал дуополию Apple и Google гораздо большей проблемой, чем блокировки в Twitter, отвечая на вопрос, сможет ли он гарантировать, что Telegram в ситуации, подобной той, что возникла с Parler, останется доступным.

При этом в условиях такого выбора [между сервисами Apple и Google] Дуров посоветовал переходить с iOS на Android.

«Apple более опасна из этих двух компаний, потому что может полностью ограничить используемые вами приложения, в то время как на Android вы можете сами устанавливать программы через APK», — написал Дуров. 

Он добавил, что команда Telegram продолжает работать над многофункциональным веб-приложением для Safari, которое должно помочь пользователям iPhone использовать мессенджер даже в случае блокировки в App Store.

@russkoesobranie


 
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