11 Января 2021
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Семья
Более 12 тысяч граждан выехали из страны за сутки
11.01.2021

Покинули пределы Молдовы. Более 12 тысяч граждан выехали из страны за сутки. Некоторые из них отправились домой после визита к родственникам, другие решили продолжить каникулы в горах. Большинство из последних выбрали отдых в Румынии.

Наша соотечественница Аурелия Саликов говорит, что если в предыдущие годы встречала на горнолыжных курортах соседней страны много земляков, в этом году их практически нет. В основном там отдыхают румыны, которые, в отсутствии альтернативы, проводят каникулы дома.

"Не так много туристов, как раньше. Последние дни я провела в Пояна Брашов, кстати, там по-прежнему очень многолюдно, но, к сожалению, очень мало туристов из Молдовы. Цены остались прежние. Просят носить маски. У меня она тоже есть, сняла сейчас, чтобы поговорить с вами", - рассказывает женщина. 

И Анжела Гладей говорит, что в Румынии строго следят за соблюдением эпидемиологических норм: "Куда бы мы не зашли поесть, нужно заполнять анкету с паспортными данными. В Брашове и Пояне не можешь находиться на улице после десяти вечера."

Между тем, в субботу несколько десятков наших граждан образовали очереди на КПП в Албице на выезде из страны. Многие пользователи сети выставили в интернете фото и видео, где запечатлены колонны машин. 

В то же время, по данным Пограничной полиции, за сутки в страну въехали около шести тысяч граждан.


 
Количество просмотров:
119
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2021 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.