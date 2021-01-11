Покинули пределы Молдовы. Более 12 тысяч граждан выехали из страны за сутки. Некоторые из них отправились домой после визита к родственникам, другие решили продолжить каникулы в горах. Большинство из последних выбрали отдых в Румынии.

Наша соотечественница Аурелия Саликов говорит, что если в предыдущие годы встречала на горнолыжных курортах соседней страны много земляков, в этом году их практически нет. В основном там отдыхают румыны, которые, в отсутствии альтернативы, проводят каникулы дома.

"Не так много туристов, как раньше. Последние дни я провела в Пояна Брашов, кстати, там по-прежнему очень многолюдно, но, к сожалению, очень мало туристов из Молдовы. Цены остались прежние. Просят носить маски. У меня она тоже есть, сняла сейчас, чтобы поговорить с вами", - рассказывает женщина.

И Анжела Гладей говорит, что в Румынии строго следят за соблюдением эпидемиологических норм: "Куда бы мы не зашли поесть, нужно заполнять анкету с паспортными данными. В Брашове и Пояне не можешь находиться на улице после десяти вечера."

Между тем, в субботу несколько десятков наших граждан образовали очереди на КПП в Албице на выезде из страны. Многие пользователи сети выставили в интернете фото и видео, где запечатлены колонны машин.

В то же время, по данным Пограничной полиции, за сутки в страну въехали около шести тысяч граждан.