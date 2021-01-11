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Экономика
Карточный домик - зачем жителям Молдовы банковские карты
11.01.2021

На пять жителей Молдовы приходится по четыре банковских карты. Это средние показатели. Иными словами, около 80% жителей страны владеют банковскими картами.

По итогам III квартала 2020 года на рынке РМ находилось в обращении около 2,14 миллиона банковских карт, что почти на 9,4% больше, чем в конце III квартала 2019 года, сообщает портал mold-street.com.

Из более чем 2,1 миллиона карт, находящихся в обращении в конце III квартала 2020 года, около 41% неактивны. То есть, менее половины жителей страны используют банковскую карту.

Около 65% держателей банковских карт используют их для осуществления текущих платежей.

Подготовил Михаил Генчу


 
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