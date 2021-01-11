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Экономика
Со дня на день ждем новые троллейбусы на улицах Кишинева
11.01.2021

Еще 8 новых троллейбусов скоро выйдут на улицы Кишинева.

– Партия из 8 классических троллейбусов последнего поколения, приобретенных на заводе в Минске, прибыла в Кишинев и должна быть собрана на муниципальном предприятии "Управление электротранспорта Кишинева". Троллейбусы оборудованы кондиционерами, внутренними камерами видеонаблюдения и USB-разъемами для пассажиров.

Также в троллейбусах есть оптические светодиодные блоки и электрически регулируемые зеркала, пандус для людей с ограниченными возможностями, - написал в соцсетях примар столицы Ион Чебан.

По его словам, сейчас проводится техническое обслуживание остальных 10 троллейбусов SKODA, приобретенных в Риге, которые также соответствуют всем стандартам и будут введены в эксплуатацию.

– Недавно на улицы столицы вышли 5 новых двухзвенных троллейбусов из Беларуси, 5 двухзвенных троллейбусов модели Solaris из Риги и 10 классических троллейбусов SKODA с пробегом. До марта в Кишинев из Беларуси прибудут еще 22 новых классических троллейбуса, - заключил Чебан.

Подготовил Михаил Генчу


 
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