Появление в Молдове Британской опасной заразы - дело времени

Его уже обнаружили в Румынии, а возобновление авиарейсов из Кишинева в Лондон - дополнительный фактор риска.

«Британский» штамм коронавируса уже обнаружен в Румынии и России. Учитывая возобновление авиарейсов из Молдовы в Великобританию и риск завоза его к нам, нелишне было бы узнать, чего от нового врага ждать.

1. Чем новый штамм отличается от тех, которые нам уже знакомы?

На самом деле этот вариант коронавируса был обнаружен в самой Великобритании еще в сентябре прошлого года. Соединенное королевство, как и многие страны ведет работу по секвенированию, то есть прочтению (расшифровке) геномов вирусов, которые выделяются у больных. В ходе таких исследований был обнаружен штамм с 17-ю новыми устойчивыми мутациями. Ученые назвали его VUI – 202012/01.

2. Правда ли, что у такой инфекции повышенная заразность?

Исследования показали, что одна из мутаций привела к изменению в белке, из которого построены «шипы» коронавируса. Британские специалисты заявили, что такое «усовершенствование» может облегчать вирусу проникновение в клетки человека. Благодаря этому инфекция приобретает повышенную заразность - примерно на 71%, подсчитали эксперты Соединенного королевства.

Как рассказал «КП» руководитель медико-генетического центра Genotek Валерий Ильинский, убедительных научных подтверждений именно данной цифры пока нет. Вместе с тем, по словам генетика, уже установлено, что у зараженных «британским» штаммом людей в верхних дыхательных путях отмечается повышенная вирусная нагрузка.

- У пациентов брали смывы из ротоглотки и носоглотки, и концентрация вирусных частиц на слизистых была ощутимо выше среднего уровня, - поясняет Ильинский.

В свою очередь, это означает, что при кашле, чихании, разговоре и просто выдыхании воздуха такие больные выделяют больше вируса. Поэтому инфекция распространяется быстрее.

3. Станет ли болезнь тяжелее и вырастет ли смертность?

К счастью, повышения тяжести болезни или частоты осложнений у пациентов с «британским» штаммом на сегодня не замечено. В то же время и рассчитывать на более слабый, «гуманный» вариант болезни пока не приходится.

- На сегодня нет убедительных оснований считать, что такая разновидность ковида протекает более легко и безобидно, - отмечает Валерий Ильинский.

Специалисты по общественному здравоохранению считают, что обновленный вариант инфекции все же может вести к росту смертности в стране. Это возможно, если случится резкий скачок заболеваемости и у системы здравоохранения перестанет хватать ресурсов для своевременной медпомощи больным. Чтобы такого не случилось, эксперты призывают строго следить за соблюдением санитарных мер, обеспечивать их исполнение, при необходимости - вводить более жесткие ограничения, соответствующие тяжести ситуации.

4. Будут ли работать вакцины против нового штамма?

Вакцинация - основная спасительная мера, на которую рассчитывают эпидемиологи в борьбе с инфекцией, охватившей всю планету. Разработчики ряда прививок уже успокоили: переживать не стоит, их препараты будут давать защиту от «британского» штамма.

Генетик Валерий Ильинский пояснил «КП», почему, судя по всему, новый штамм не должен привести к снижению эффективности антиковидных вакцин. Нам на руку то, что после болезни или вакцинации в организме вырабатывается не один, а несколько видов разных антител к коронавирусу. «Те мутации, которые мы видим к сегодняшнему дню, могут сказаться на отдельных антителах, но в целом не снижают иммунный ответ у переболевших или привитых людей», - рассказал эксперт.

5. Не обманет ли «британский» возбудитель ковида диагностические тесты?

Их достоверность и сейчас-то не стопроцентная, не станут ли ПЦР-тесты еще чаще давать ложноотрицательные результаты? Одни медики говорят, что тесты для диагностики COVID-19 успешно «ловят» мутировавший вариант вируса. Другие - говорят, что нет. В любом случае, лучше, конечно, от нового штамма закрыться, но, такое ощущение, что у нас все делают наоборот.